Scuola in Sicurezza, Pacifico: non si Risolvono i Problemi Solo con il Vaccino (Di martedì 27 luglio 2021) Il presidente di Anief, Marcello Pacifico, parla di Sicurezza a Scuola e afferma che il Solo Vaccino non basta per risolvere i Problemi. In un’intervista a Orizzonte Scuola dichiara: “Introducendo l’obbligo ... Leggi su youreduaction (Di martedì 27 luglio 2021) Il presidente di Anief, Marcello, parla die afferma che ilnon basta per risolvere i. In un’intervista a Orizzontedichiara: “Introducendo l’obbligo ...

Advertising

ninda1952 : RT @RaiNews: Attese nuove misure per mettere in sicurezza diversi settori e per evitare il ricorso alla didattica a distanza - uandarin : RT @DomaniGiornale: Ipotesi #greenpass per il personale scolastico ma presidi, docenti e genitori denunciano che le altre azioni che il gov… - pressappoco : RT @ProfPBianchi: Stiamo lavorando per preparare il rientro in sicurezza a settembre. È un lavoro di squadra che richiama tutti alle propri… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Scuola: Speranza, in corso valutazione obbligo vaccino: (ANSA) - ROMA, 27 LUG - 'Nelle prossime or… - FabrizioPivieri : RT @BabboleoNews: Il presidente di @RegLiguria #Toti è favorevole all'#obbligovaccinale per il personale scolastico, qualora non si raggiun… -