San Marino, raggiunta l'immunità di gregge (con lo Sputnik) (Di martedì 27 luglio 2021) San Marino ha raggiunto l'immunità di gregge. A riferirlo è l'Istituto per la Sicurezza sociale della Repubblica. Oltre il 70 per cento dei cittadini ha infatti completato il ciclo vaccinale contro il Covid. Nel 90 per cento dei casi si è ricorsi allo Sputnik, il farmaco russo non ancora approvato dall'Ema (l'Agenzia del farmaco dell'Unione europea). Per questo chi ha ricevuto questo vaccino non potrà ottenere il Green pass che serve ad accedere nei luoghi pubblici italiani. La campagna vaccinale a San Marino è iniziata a marzo, in ritardo rispetto al resto d'Europa, ma si è conclusa in soli 3 mesi.

