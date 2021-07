Riverdale 5: dove guardarlo in streaming e in tv (Di martedì 27 luglio 2021) A partire dall’11 agosto, i fan americani potranno avere accesso alla seconda metà della quinta stagione di Riverdale. L’attesa è stata lunga, ma le nuove puntate sembrano nascondere esilaranti colpi di scena. Dal trailer, è evidente che sarà possibile assistere al ritorno delle Pussycats e che ci saranno scene ricche di azione. I personaggi, ormai cresciuti, dovranno confrontarsi con i problemi della vita adulta e con tutti i guai che la città di Riverdale porterà con sé. Purtroppo, gli spettatori italiani non avranno questa fortuna e saranno costretti ad aspettare ancora prima di scoprire cosa accadrà ai loro protagonisti ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 27 luglio 2021) A partire dall’11 agosto, i fan americani potranno avere accesso alla seconda metà della quinta stagione di. L’attesa è stata lunga, ma le nuove puntate sembrano nascondere esilaranti colpi di scena. Dal trailer, è evidente che sarà possibile assistere al ritorno delle Pussycats e che ci saranno scene ricche di azione. I personaggi, ormai cresciuti, dovranno confrontarsi con i problemi della vita adulta e con tutti i guai che la città diporterà con sé. Purtroppo, gli spettatori italiani non avranno questa fortuna e saranno costretti ad aspettare ancora prima di scoprire cosa accadrà ai loro protagonisti ...

