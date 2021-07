Perché la Sardegna sta bruciando (Di martedì 27 luglio 2021) . Più di 20mila ettari distrutti e quasi 1.500 sfollati tra turisti e residenti nella provincia di Oristano a causa degli incendi partiti tra venerdì sera e sabato mattina in una zona boscosa del massiccio del Montiferru. Le fiamme, alimentate dal forte vento degli ultimi giorni, sembra siano partite a un’auto incendiata venerdì sera a Bonacardo, per poi propagarsi a un’azienda agropastorale. Visti i diversi fronti, si sospetta che una o più persone abbiano appiccato dolosamente altri roghi, poi confluiti in un unico devastante incendio. Inferno nella Sardegna centro-occidentale a causa degli incendi divampati nel fine settimana in una zona boscosa del massiccio di ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 27 luglio 2021) . Più di 20mila ettari distrutti e quasi 1.500 sfollati tra turisti e residenti nella provincia di Oristano a causa degli incendi partiti tra venerdì sera e sabato mattina in una zona boscosa del massiccio del Montiferru. Le fiamme, alimentate dal forte vento degli ultimi giorni, sembra siano partite a un’auto incendiata venerdì sera a Bonacardo, per poi propagarsi a un’azienda agropastorale. Visti i diversi fronti, si sospetta che una o più persone abbiano appiccato dolosamente altri roghi, poi confluiti in un unico devastante incendio. Inferno nellacentro-occidentale a causa degli incendi divampati nel fine settimana in una zona boscosa del massiccio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Sardegna Smartworking: effetto ritorno, il 20% dei fuorisede cambia città e torna a casa. Per 6 su 10 sarà scelta definitiva Sì perché nell'ultimo anno, ben il 20% di loro hanno già approfittato del lavoro agile per cambiare ... è il caso della Sardegna (+40%), ma anche della Sicilia (+27%) e della Calabria (+21%). Di contro,...

Sardegna, cane bruciato dalle fiamme per difendere pecore/ 'Perde brandelli di pelle' ... nel Montiferru, la zona più colpita dagli incendi che stanno devastando la Sardegna . È rimasto ... Ora deve lottare per riprendersi, perché il suo coraggio gli è costato diverse ustioni: alle zampe, ai ...

