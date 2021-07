Only Murders in the Building: Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short indagano nel nuovo trailer (Di martedì 27 luglio 2021) Ad agosto debutterà online la serie Only Murders in the Building e il nuovo trailer mostra i protagonisti andare alla ricerca di indizi. La serie Only Murders in the Building arriverà sugli schermi di Hulu il 31 agosto, in Italia di Star (su Disney+), e online il nuovo trailer regala molti momenti divertenti del progetto con star Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short. Nel video si ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 luglio 2021) Ad agosto debutterà online la seriein thee ilmostra i protagonisti andare alla ricerca di indizi. La seriein thearriverà sugli schermi di Hulu il 31 agosto, in Italia di Star (su Disney+), e online ilregala molti momenti divertenti del progetto con star. Nel video si ...

Advertising

SELENATORSSMDA : RT @SELENATORSS: Mabel Mora x Beats Solo Pro ?????? - SELENATORSS : Mabel Mora x Beats Solo Pro ?????? - morleysoul : MAMMA MIA NON VEDO L'ORA CHE SIA FINE AGOSTO COSÌ FINALMENTE ESCE ONLY MURDERS IN THE BUILDING E RIVEDRÒ SELENA ATT… -