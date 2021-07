Offerta Genoa per Sagnan, difensore Real Sociedad (Di martedì 27 luglio 2021) Obiettivo Modibo Sagnan per il Genoa di Enrico Preziosi. Dalla Francia rimbalza la notizia di una Offerta ufficiale per il centrale difensivo franco - maliano della Real Sociedad, che i rossoblù ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Obiettivo Modiboper ildi Enrico Preziosi. Dalla Francia rimbalza la notizia di unaufficiale per il centrale difensivo franco - maliano della, che i rossoblù ...

Lapadula, dal Perù sono sicuri: "il Benevento chiede 9 milioni di dollari" ... ma è chiaro che con una offerta allettante potrebbe cedere Lapadula per incassare un bel ... dopo che la Strega ne aveva perfezionato l'acquisto a titolo definitivo dal Genoa. Il costo del cartellino è ...

Genoa, offerta per Modibo Sagnan: prestito con diritto di riscatto Genoa, c'è l'offerta per Modibo Sagnan: prestito con diritto di riscatto. Attesa invece per Goran Pandev e Salvatore Sirigu ...

