Michetti | Vedrò Alemanno? Nessun pregiudizio | rispetto tutti esseri umani

(Di martedì 27 luglio 2021) Roma – “A Roma bisogna innanzitutto ripristinare la normalità. È una città dove ormai è tutto eccezionale e si corre dietro alle emergenze, non perché è stata amministrata male ma perché non è stata proprio amministrata”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico, a margine della presentazione della lista di Forza Italia e Udc a suo sostegno tenutasi nella sede romana di Fi a piazza San Lorenzo in Lucina, a chi gli chiedeva un commento sui consigli di “volare basso” nella gestione della città a lui rivolti dall’ex primo cittadino della Capitale, Gianniin un’intervista pubblicata oggi da un quotidiano. “Se ...

"Ieri - racconta - ho sentito più volte Simonetta Matone, domani (oggi per chi legge). Lavoro per un centrodestra unito e vincente a Roma, in Italia e in Europa". Nella Capitale come a ..."Mattina di lavoro, ho incontrato sia la Matone e. Ho un'ottima opinione di entrambi, conoscono Roma . Sono due persone che garantiscono un ...a Milano per parlare del candidato?Pioli ...