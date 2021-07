Massimo Galli s’infuria: “Se l’avessi saputo non sarei venuto. Avete fatto vedere colleghi che ne hanno dette di tutti i colori” (Di martedì 27 luglio 2021) “Se avessi saputo, non sarei venuto“. A parlare così è il professor Massimo Galli e siamo nella trasmissione di Rete4 Controcorrente. A un certo punto arrivano in successione una serie di dichiarazioni di medici, virologi, infettivologi, modello ‘squadra di calcio”: da Bassetti a Zangrillo, da Capua a Crisanti. Ed è qui che Galli perde la pazienza. Dopo aver premesso di non fare l’ospite “per gloria o per denaro” e di respingere “9 richieste su 10”, si infuria: “Premetto che da zero a 100 questa cosa mi piace -2… Avessi ben capito che c’era questo, non sarei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) “Se avessi, non“. A parlare così è il professore siamo nella trasmissione di Rete4 Controcorrente. A un certo punto arrivano in successione una serie di dichiarazioni di medici, virologi, infettivologi, modello ‘squadra di calcio”: da Bassetti a Zangrillo, da Capua a Crisanti. Ed è qui cheperde la pazienza. Dopo aver premesso di non fare l’ospite “per gloria o per denaro” e di respingere “9 richieste su 10”, si infuria: “Premetto che da zero a 100 questa cosa mi piace -2… Avessi ben capito che c’era questo, non...

