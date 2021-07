Lucasfilm | assunto Shamook | lo Youtuber che ha aggiustato col deepfake lo jedi Luke Skywalker

(Di martedì 27 luglio 2021) Laha ingaggiato loche ha realizzato qualche tempo fa un videocon protagonistaSkkywalker tratto da The Mandalorian 2 Si chiamaed è loche lahadopo che quest’ultimo ha condiviso su YouTube un videocon protagonista, nella scena finale della seconda stagione di The Mandalorian. Tutto è nato dalle lamentele che gli appassionati hanno mosso agli ultimi spin-off di Guerre Stellari, dal film Rogue One: A Star ...

Advertising

GameXperienceIT : Lucasfilm ha assunto l'artista Deepfake che ha migliorato The Mandalorian - endimione_c : “Senior Facial Capture Artist' magie del cinema Lucasfilm ha assunto lo Youtuber che ha aggiustato col deepfake l… - jedizambetta : RT @DiscorsiChewbe: Dopo il video apparso online la LucasFilm ha deciso di ingaggiarne il creatore - DiscorsiChewbe : Dopo il video apparso online la LucasFilm ha deciso di ingaggiarne il creatore - LaStampaTV : VIDEO | Lucasfilm ha assunto lo Youtuber che ha aggiustato col deepfake lo jedi Luke Skywalker -

Ultime Notizie dalla rete : Lucasfilm assunto

... attraverso alcuni commenti all'interno del suo canale, ha spiegato di essere statoda Industrial Light and Magic , il 'braccio armato' dinel campo degli effetti speciali. Lo ...Tanto da spingere la, attraverso la sua azienda di effetti speciali Industrial Light & Magic, ad assumere Shamook per i lavori futuri. La carica assunta dallo Youtuber è quella di 'Senior ...Grazie ad un account Tesla anche i possessori di veicoli elettrici di altre aziende potranno in futuro ricaricare usando la rete Supercharger: quando in Europa e soprattutto a che prezzo non è ancora ...Da YouTuber a professionista degli effetti speciali, questa la parabola di Shamook, utente della piattaforma di video sharing che nel tempo si è fatto un nome per deepfake di grande qualità e che, att ...