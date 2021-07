LIVE Canoa slalom, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: comincia la semifinale! (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.12 Ultima posizione per Nicholas: anche lei ha sbagliato alla quarta porta, un passaggio che sta traendo in inganno queste prime atlete. 7.10 Parte adesso Jane Nicholas, rappresentante delle Isole Cook. 7.09 Per poco non si ribalta Yazawa! Peccato perché la giapponese stava facendo una gara di tutto rispetto. Paga quasi tre secondi da Braendle, inserendosi in seconda posizione. 7.07 Tempo disastroso per Reinoso che accusa oltre 14 secondi da Braendle, arrivando con il tempo di 136.34 con quattro secondi di penalità. 7.05 Adesso tocca alla messicana Sofia Reinoso, poi sarà la volta dell’unica giapponese in gara: ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.12 Ultima posizione per Nicholas: anche lei ha sbagliato alla quarta porta, un passaggio che sta traendo in inganno queste prime atlete. 7.10 Parte adesso Jane Nicholas, rappresentante delle Isole Cook. 7.09 Per poco non si ribalta Yazawa! Peccato perché la giapponese stava facendo una gara di tutto rispetto. Paga quasi tre secondi da Braendle, inserendosi in seconda posizione. 7.07 Tempo disastroso per Reinoso che accusa oltre 14 secondi da Braendle, arrivando con il tempo di 136.34 con quattro secondi di penalità. 7.05 Adesso tocca alla messicana Sofia Reinoso, poi sarà la volta dell’unica giapponese in gara: ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Canoa slalom Olimpiadi Tokyo in DIRETTA. Stefanie Horn sogna la gara della vita - #Canoa #slalom #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE Canoa slalom Olimpiadi Tokyo in DIRETTA. Stefanie Horn sogna la gara della vita - #Canoa #slalom #Olimpiadi… - extraliscio : Qui l’elenco dei live ?? ???? 29.7 - Bike in Festival, Campo Canoa, Mantova ???? 30.7 - Notte Rosa, Rimini ???? 1.8 - Pi… - noiamortaIe : live con la canoa slalom indovinando chi è Marta Flavi con una pagaia in mano #Tokyo2020 - gazzettamantova : Mantova, applausi per il concerto di Motta All'Arena Bike-in del Campo canoa successo del live del cantautore che h… -