Lazio | caccia al top player Occhi puntati in casa Wolfsburg

La Lazio e Maurizio Sarri cercano un nuovo esterno che sia in grado di garantire qualità e quantità al reparto offensivo biancoceleste. Quale miglior occasione se non osservare con la lente d'ingrandimento alla Bundesliga, storicamente ricco di talenti sfavillanti. Ed ecco allora il nome che fa al caso di Sarri: il croato Josip Brekalo, perno inconfondibile ed insostituibile del Wolfsburg che, dopo diversi anni, è riuscito a tornare in Champions, ma anche della Nazionale croata. Brekalo-Lazio: il punto della trattativa L'esterno è un nome altisonante ed estremamente prezioso, potrebbe essere la pietra preziosa da incastonare ad un ...

