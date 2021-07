La vera dittatura sanitaria e le cavie umane di Mussolini (Di martedì 27 luglio 2021) I salutisti romani di Casa Pound e dintorni, che vanno in piazza con la stella gialla dei non vaccinati, i grillocomunisti torinesi che vedono nel green pass uno strumento subdolo di esclusione sociale e i travaglisti che contestano la competenza di Mario Draghi in campo medico, avrebbero tutti bisogno di un ripassino di storia. Perché una dittatura sanitaria (e non solo) in Italia l’abbiamo avuta, ed è stata quella del capo del fascismo ed ex socialista rivoluzionario Benito Mussolini. Allora, al posto del Covid, c’era la malaria. E nel 1925, con il pretesto delle ricorrenti epidemie, il Duce da tre anni al potere diede l’autorizzazione a ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 luglio 2021) I salutisti romani di Casa Pound e dintorni, che vanno in piazza con la stella gialla dei non vaccinati, i grillocomunisti torinesi che vedono nel green pass uno strumento subdolo di esclusione sociale e i travaglisti che contestano la competenza di Mario Draghi in campo medico, avrebbero tutti bisogno di un ripassino di storia. Perché una(e non solo) in Italia l’abbiamo avuta, ed è stata quella del capo del fascismo ed ex socialista rivoluzionario Benito. Allora, al posto del Covid, c’era la malaria. E nel 1925, con il pretesto delle ricorrenti epidemie, il Duce da tre anni al potere diede l’autorizzazione a ...

fattoquotidiano : Manifestazioni ‘no green pass’, la ministra Lamorgese: “Non autorizzate. Dittatura sanitaria? La vera libertà è dat… - cioenelsenso : RT @miia_2018: Vera Sharav, sopravvissuta all'Olocausto: 'Paura e propaganda erano le armi psicologiche che i nazisti usavano per imporre… - lacaroleh : RT @Confusion_Ale: La vera “dittatura sanitaria” è quando in un'intera regione, il Molise, tutti i ginecologi sono obiettori tranne uno che… - AlbyPiero : La lotta contro la vera dittatura e contro la pandemia per cui il vaccino non vuole essere trovato: il capitalismo.… - GSgarbo : RT @Reale_Scenari: #25luglio Qualcuno ricorda l' anniversario, chi 'cadde' e perché? Una guerra perduta, bombardamenti, privazioni di ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : vera dittatura Governo, l'ombra di Conte - Letta Nessuna dittatura sanitaria. La vaccinazione vuol dire essere sicuri per sé stessi e dare sicurezza agli altri. La vera libertà è questa. Vaccinarsi è fondamentale per superare questa pandemia: tutti ...

Vaccino, l'allarme del Cts per i No vax in piazza: 'Una follia sanitaria' ... ha sottolineato che non esiste alcuna 'dittatura sanitaria: vaccinarsi è fondamentale. Tutti i provvedimenti del Governo sono stati presi per tutelare la salute pubblica, e perché la vera libertà è ...

La vera dittatura sanitaria e le cavie umane di Mussolini Linkiesta.it La foga dei No Vax figlia della paura Dopo aver scritto provocatoriamente (ma non troppo) che in casa mia non si entra senza Green Pass sono finita nel mirino del leghista Claudio Borghi e dei suoi seguaci, i quali oltre a precisare che n ...

Governo, l'ombra di Conte-Letta L'ombra dell'alleanza tra Pd e M5s si allunga sul governo guidato da Mario Draghi, che nonostante i suoi indubbi successi sul fronte del contrasto dell'epidemia e sul rilancio della ripresa economica ...

Nessunasanitaria. La vaccinazione vuol dire essere sicuri per sé stessi e dare sicurezza agli altri. Lalibertà è questa. Vaccinarsi è fondamentale per superare questa pandemia: tutti ...... ha sottolineato che non esiste alcuna 'sanitaria: vaccinarsi è fondamentale. Tutti i provvedimenti del Governo sono stati presi per tutelare la salute pubblica, e perché lalibertà è ...Dopo aver scritto provocatoriamente (ma non troppo) che in casa mia non si entra senza Green Pass sono finita nel mirino del leghista Claudio Borghi e dei suoi seguaci, i quali oltre a precisare che n ...L'ombra dell'alleanza tra Pd e M5s si allunga sul governo guidato da Mario Draghi, che nonostante i suoi indubbi successi sul fronte del contrasto dell'epidemia e sul rilancio della ripresa economica ...