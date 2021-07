In pensione con 10 anni di contributi | ecco quando si può

Leggi su consumatore

(Di martedì 27 luglio 2021) Si può andare incon soltanto 10di? In realtà è una situazione molto difficile La normativa italiana prevede di poter percepire ladi vecchiaia se si hanno 20die 67, questa almeno è la norma al 2021. Andare inprima non è possibile. Andare in L'articolo proviene da Consumatore.com.