Grandine e tempesta di vento a Gonzaga: strade allagate e danni ad abitazioni (Di martedì 27 luglio 2021) Una violenta grandinata, accompagnata da una tempesta di vento, si è abbattuta lunedì 26 luglio su Gonzaga, in provincia di Mantova. Le immagini mostrano i danni causati dalla Grandine: i chicchi sono grandi come arance. Un albero è caduto, ma sono ingenti i danni anche alle abitazioni. Le strade del paese si sono allagate L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

