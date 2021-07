Gli occhi dell’Everton su De Vrij: la posizione dell’Inter (Di martedì 27 luglio 2021) Calciomercato Inter: l’Everton di Rafa Benitez si sarebbe fatto avanti per Stefan de Vrij. I nerazzurri fermi sulle loro posizioni Gli occhi della Premier League su Stefan de Vrij. Il centrale olandese sarebbe finito nel mirino dell’Everton di Rafa Benitez come scrive oggi il quotidiano Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24 L’agente Raiola, nel suo giro perlustrativo in Inghilterra, avrebbe ricevuto il gradimento del club di Liverpool per l’ex difensore della Lazio. Si tratterebbe però ancora di un sondaggio embrionale, con l’Inter che potrebbe aprire ad un’eventuale cessione se arrivasse davvero ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Calciomercato Inter: l’Everton di Rafa Benitez si sarebbe fatto avanti per Stefan de. I nerazzurri fermi sulle loro posizioni Glidella Premier League su Stefan de. Il centrale olandese sarebbe finito nel mirinodi Rafa Benitez come scrive oggi il quotidiano Tuttosport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24 L’agente Raiola, nel suo giro perlustrativo in Inghilterra, avrebbe ricevuto il gradimento del club di Liverpool per l’ex difensore della Lazio. Si tratterebbe però ancora di un sondaggio embrionale, con l’Inter che potrebbe aprire ad un’eventuale cessione se arrivasse davvero ...

Advertising

c_appendino : Da stropicciarsi gli occhi! Il torinese Alessandro #Miressi argento olimpico nella staffetta 4x100 stile libero, pr… - borghi_claudio : Vedete che in certi casi con un esempio si riesce a far aprire gli occhi? Vedere in tendenza la provocazione… - radiokisskiss : Fuori Tutto | @MarroneEmma:”Cucino quel che ho visto fare da mia mamma, da mia nonna, da tanti chef. Mangiando ed a… - lupiluc : Guardare le olimpiadi in #Rai è veramente un'impresa, guardi la pallanuoto, giri un attimo gli occhi e ti ritrovi l… - mikrokosTae__ : Seokjin con un bimbo in braccio tutto sorridente che lo guarda con gli occhi dell’amore NON SONO PRONTA -