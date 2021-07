Giorgia Bordignon ha vinto la medaglia d’argento nel sollevamento pesi

(Di martedì 27 luglio 2021) L’atleta italianahalaalle Olimpiadi di Tokyo nel, nella categoria fino a 64 kg.ha sollevato in totale 232 kg: ha sollevato 104 kg nell’esercizio di strappo e 128 kg in

la Repubblica

ha conquistato l'argento nel sollevamento pesi , categoria - 64kg, con una prestazione inattesa. La medaglia dell'atleta azzurra non era tra quelle ritenute probabili alla vigilia, ...Le Olimpiadi. L'azzurraha vinto la medaglia d'argento nel sollevamento pesi, categoria 64 k. L'atleta italiana ha sollevato 232 kg. Medaglia d'oro per la canadese Maude Charron con 236 kg. Bronzo alla ...È giornata di ragazze azzurre a Tokyo 2020. Le spadiste trovano la medaglia a squadre, Maria Centracchio e Giorgia Bordignon sono gioie inattese di judo e sollevamento pesi «Il Molise esiste e mena ...Dodicesima medaglia delle Olimpiadi italiane, secondo gradino del podio per Bordignon. Oro alla canadese Charron, bronzo alla taiwanese Chen ...