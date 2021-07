Fidelis Andria in serie C, via libera dal consiglio federale. Delega a Gravina per integrare gli organici dei campionati Il presidente della federcalcio ha presentato un programma di riforma dei tornei all'insegna della sostenibilità economica (Di martedì 27 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla federazione italiana giuoco calcio: Il tavolo di lavoro sulla riforma dei campionati e le domande di riammissione e di ripescaggio in serie B e serie C sono stati gli argomenti principali trattati in occasione della riunione odierna del consiglio federale, durante la quale il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha presentato una bozza di riforma del sistema ispirata ai principi di sostenibilità e ... Leggi su noinotizie (Di martedì 27 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla federazione italiana giuoco calcio: Il tavolo di lavoro sulladeie le domande di riammissione e di ripescaggio inB eC sono stati gli argomenti principali trattati in occasioneriunione odierna del, durante la quale ilFIGC Gabrielehauna bozza didel sistema ispirata ai principi die ...

Advertising

NoiNotizie : Fidelis Andria in serie C, via libera dal consiglio federale. Ma ancora un po'di attesa: delega a Gravina per integ… - AndriaFidelis : Ripescaggi in Serie C rinviati ancora di una settimana. La Fidelis Andria è la terza avente diritto nella classific… - CCalcistica : Chievo Sambenedettese Casertana Carpi Novara (Matelica) Trapani Siena Sicula Leonzio Palermo Albissola Arzachena Lu… - AndriaFidelis : Il Consiglio Federale FIGC ha a sorpresa deciso di non pronunciarsi su esclusioni, ripescaggi e riamissioni in Seri… - TgrRaiPuglia : Se fosse confermato il ripescaggio la Fidelis Andria raggiungerebbe in serie C Bari, Foggia, Virtus Francavilla, Mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Fidelis Andria Gravina 'Ripescaggi e riammissioni? Aspettiamo motivazioni' Per la Serie C, invece, il Consiglio ha votato la seguente graduatoria per l'integrazione dell'organico: Latina, Fidelis Andria e Siena provenienti dalla Serie D e Lucchese, Alma Juventus Fano e ...

Gravina: 'E' tempo di cambiare, il Green Pass deve considerare tutti anche i calciatori' Intanto in applicazione del Comunicato Ufficiale n.293/A del 14 giugno sono arrivate domande di integrazione di organico dai seguenti Club: Arezzo, Alma Juventus Fano, Cavese, Fidelis Andria, Latina,...

La Fidelis Andria in serie C - TGR Puglia TGR – Rai Ripescaggio in C, il Latina dovrà aspettare fino al 2 agosto Il Latina Calcio 1932 deve aspettare ancora prima di esultare per il ripescaggio in serie C. Questa mattina il Consiglio Federale della Figc ha dato delega al presidente, Gabriele Gravina, e ...

Arezzo, addio ripescaggio: amaranto praticamente fuori, condannati alla D Il consiglio federale rinvia parte delle scelte in attesa del Tar ma la graduatoria per riemergere è chiara: e non comprende gli amaranto ...

Per la Serie C, invece, il Consiglio ha votato la seguente graduatoria per l'integrazione dell'organico: Latina,e Siena provenienti dalla Serie D e Lucchese, Alma Juventus Fano e ...Intanto in applicazione del Comunicato Ufficiale n.293/A del 14 giugno sono arrivate domande di integrazione di organico dai seguenti Club: Arezzo, Alma Juventus Fano, Cavese,, Latina,...Il Latina Calcio 1932 deve aspettare ancora prima di esultare per il ripescaggio in serie C. Questa mattina il Consiglio Federale della Figc ha dato delega al presidente, Gabriele Gravina, e ...Il consiglio federale rinvia parte delle scelte in attesa del Tar ma la graduatoria per riemergere è chiara: e non comprende gli amaranto ...