Dr Disrespect non le manda a dire: "Se fossi ancora su Twitch avrei 100.000 spettatori" (Di martedì 27 luglio 2021) Secondo Dr Disrespect gli streamer di Twitch "hanno vita facile" rispetto agli YouTuber, specialmente quando si tratta di un pubblico "già pronto". Il famoso streamer ha inoltre aggiunto che se gli fosse stato permesso di tornare sulla piattaforma di proprietà di Amazon, sarebbe stato capace di raggiungere una quota di almeno 100.000 spettatori al giorno. Fino allo scorso anno Dr Disrespect era senz'altro uno dei "dominatori" di Twitch (seguitissimo dagli appassionati di esports, ndr), assieme a Shroud e Ninja. Tuttavia, negli ultimi 18 mesi sono cambiate molte cose all'interno della nota piattaforma, ...

