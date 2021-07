Covid: Forte dei Marmi vieta le feste in spiaggia. Ordinanza del sindaco Murzi (Di martedì 27 luglio 2021) Da domenica 1 agosto 2021, negli stabilimenti balneari di Forte dei Marmi sarà possibile organizzare solo cene, con persone sedute e distanziate in base alle normative anti-contagio. vietati invece eventi di diversa natura, ovvero feste non regolamentate. E' quanto prevede una nuova Ordinanza predisposta e firmata dal sindaco Bruno Murzi che intende evitare in una situazione di emergenza sanitaria il protrarsi di eventi potenzialmente non rispettosi delle normative L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 27 luglio 2021) Da domenica 1 agosto 2021, negli stabilimenti balneari dideisarà possibile organizzare solo cene, con persone sedute e distanziate in base alle normative anti-contagio.ti invece eventi di diversa natura, ovveronon regolamentate. E' quanto prevede una nuovapredisposta e firmata dalBrunoche intende evitare in una situazione di emergenza sanitaria il protrarsi di eventi potenzialmente non rispettosi delle normative L'articolo proviene da Firenze Post.

