Calcio: Allegri, 'grazie al Real ma ho scelto la Juve per amore' (Di martedì 27 luglio 2021) Torino, 27 lug. - (Adnkronos) - "No al Real Madrid due volte? Diciamo di sì, soprattutto quest'anno. Infatti devo ringraziare Real e presidente per l'opportunità che mi avevano dato, ma dopo le mie riflessioni ho scelto la Juve. E' stato anche un gesto d'amore". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri nel corso della sua conferenza stampa di presentazione. "Credo molto nella squadra. Una squadra divertente da allenare ma poi bisogna vincere. Che è la cosa più importante", conclude Allegri. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Torino, 27 lug. - (Adnkronos) - "No alMadrid due volte? Diciamo di sì, soprattutto quest'anno. Infatti devo ringraziaree presidente per l'opportunità che mi avevano dato, ma dopo le mie riflessioni hola. E' stato anche un gesto d'". Così l'allenatore dellantus Massimilianonel corso della sua conferenza stampa di presentazione. "Credo molto nella squadra. Una squadra divertente da allenare ma poi bisogna vincere. Che è la cosa più importante", conclude

