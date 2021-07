Anticipazioni Una Vita, trame dal 31 luglio al 6 agosto 2021: il battesimo di Moncho (Di martedì 27 luglio 2021) Le Anticipazioni di Una Vita dal 31 luglio al 6 agosto 2021 ci preannunciano che assisteremo al battesimo del piccolo Moncho, dopo i momenti di tensioni vissuti a causa della malattia. Inizialmente viene chiesto a Carmen di fare da madrina, ma lei rifiuta e consiglia a Lolita di chiederlo a Fabiana. L’anziana domestica è al settimo cielo e accetta. Subito dopo la cerimonia Ramon ringrazia pubblicamente Fabiana e Jacinto. Una Vita, Anticipazioni: trama puntate dal 31 luglio al 6 agosto ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 27 luglio 2021) Ledi Unadal 31al 6ci preannunciano che assisteremo aldel piccolo, dopo i momenti di tensioni vissuti a causa della malattia. Inizialmente viene chiesto a Carmen di fare da madrina, ma lei rifiuta e consiglia a Lolita di chiederlo a Fabiana. L’anziana domestica è al settimo cielo e accetta. Subito dopo la cerimonia Ramon ringrazia pubblicamente Fabiana e Jacinto. Una: trama puntate dal 31al 6...

