Ai Måneskin la “lupa capitolina” | poi l’annuncio | “Il 9 luglio concerto al Circo Massimo”

(Di martedì 27 luglio 2021) Dopo i successi riportati al Festival di Sanremo, all'Eurovision e nelle classifiche di Spotify, la rock band romana è salita questa mattina in Campidoglio per ricevere dalle mani ... sul sito.

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin lupa

ROMA " "Suoneremo al Circo Massimo il 9 luglio 2022". Questo l'annuncio dei Màneskin nel corso della cerimonia di consegna dellacapitolina nell'Aula Giulio Cesare in Campidoglio. "Il Circo Massimo e Roma vi aspettano a braccia aperte per cantare le vostre canzoni". Ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi. . Please ..."Lacapitolina è per noi un grandissimo onore, siamo nati in questa città ed è qui che abbiamo iniziato. Avere adesso la possibilità di rappresentare la nostra casa ovunque andiamo ci rende ...