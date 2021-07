Vaccini | Segre | “Paragone con Shoah è follia”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 26 luglio 2021) “Dopo aver visto l’adorato viso di Anna Frank usato allo stadio, non mi stupisco di nulla”. Lo dice la senatrice a vita e testimone dellaLilianaa ‘Pagine ebraiche’. I paragoni tra la persecuzione ebraica e le disposizioni suisono “follie, gesti in cui il cattivo gusto si incrocia con l’ignoranza: siccome spero di non essere né ignorante né di avere cattivo gusto, non riesco a prendermela più di tanto”. Per la senatrice a vita è insensato parlare di “dittatura sanitaria” e richiamare le leggi razziste. “Voglio in ogni caso sperare -afferma- che quei manifestanti rappresentino una minoranza. ...