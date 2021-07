Tokyo 2020, judo 73 kg: data, orario, tv e streaming con Fabio Basile (Di lunedì 26 luglio 2021) Sul tatami è il momento di Fabio Basile. A Tokyo l’oro di Rio 2016 è pronto ad entrare in scena dalle eliminatorie nella categoria dei 73 kg. La sua avventura inizia dalle eliminatorie contro il forte coreano An Chang-rim. Si parte dalle 03:30 e potrete seguire l’intero cammino dell’italiano su Discovery+, con la sua offerta in streaming di oltre 3000 ore di diretta, senza dimenticare l’opzione Eurosport 1 e 2. Oltre a Rai2 e RaiSport. Le gare dei 73 kg proseguono poi con gli ottavi. Alle 10:00 spazio ai ripescaggi, seguiti da quarti e semifinali. Dalle 11:40 le finali per il bronzo e l’oro. Sportface.it non vi lascerà ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Sul tatami è il momento di. Al’oro di Rio 2016 è pronto ad entrare in scena dalle eliminatorie nella categoria dei 73 kg. La sua avventura inizia dalle eliminatorie contro il forte coreano An Chang-rim. Si parte dalle 03:30 e potrete seguire l’intero cammino dell’italiano su Discovery+, con la sua offerta indi oltre 3000 ore di diretta, senza dimenticare l’opzione Eurosport 1 e 2. Oltre a Rai2 e RaiSport. Le gare dei 73 kg proseguono poi con gli ottavi. Alle 10:00 spazio ai ripescaggi, seguiti da quarti e semifinali. Dalle 11:40 le finali per il bronzo e l’oro. Sportface.it non vi lascerà ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 LIVE Taekwondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Simone Alessio in gara alle 3.15 2.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della terza giornata di taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Buona mattinata a tutti i lettori di OA Sport, dunque ci siamo: il taekwondo torna sui tatami della Makuhari Messe Hall A per la terza giornata di gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove ...

Olimpiadi Tokyo 2020, gli azzurri che inseguono una medaglia il 26 luglio L'appetito vien mangiando e così l' Italia proverà ad arricchire il proprio medagliere nelle Olimpiadi di Tokyo 2020 anche lunedì 26 luglio , giorno in cui tra l'altro ci sarà l'esordio in vasca di Federica Pellegrini , impegnata nelle batterie dei 200 metri stile libero. Gli azzurri a caccia di gloria ...

Tokyo 2020, il programma di lunedì 26 luglio: orari e italiani in gara Tuttosport Tokyo 2020. Nicolò Martinenghi è bronzo nei 100 rana Sesta medaglia olimpica per l'Italia. Nicolò Martinenghi conquista la medaglia di bronzo finale dei 100 metri rana con il tempo di 58''33. Oro al britannico Adam Peaty con 57''37, argento all'olandese ...

Tokyo 2020, judo 73 kg: data, orario, tv e streaming con Fabio Basile Data, orario e come vedere in tv e streaming la gara di Fabio Basile nei 73 kg di judo: si parte dalle 03:30, contro il coreano An Chang-rim ...

