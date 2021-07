Tokyo 2020 | ginnastica artistica maschile | alla Russia l’oro a squadre | davanti a Giappone e Cina

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - NewSicilia : Il catanese #DanieleGarozzo si arrende in finale e conquista la medaglia d'argento alle #Olimpiadi di #Tokyo2020… - AgiproNews : #Pallanuoto, #Tokyo2020: l'Italia favorita contro la Grecia, il #Settebello punta la medaglia -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Le Olimpiadi disono già diventate un caso e lo sport non c'entra nulla. Sembra un paradosso ma in realtà lo è anche l'anacronismo a cui ha costretto la pandemia, così come accaduto con Euro. Per ...... quando inizia e dove vederlo RAI UNO Tale e Quale Show, Carlo Conti svela il castOggi in tv, Olimpiadi su RAI 2 TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto Mediaset dice ...Si è classificata in dodicesima posizione la livornese Irene Vecchi nella prova di sciabola femminile individuale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’atleta ...Una sfida difficile per Garozzo, che durante la finale si è fermato per un problema fisico ma ha tenuto botta fino alla fine, uscendo sconfitto per 15-11. Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, ...