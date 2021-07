Scherma, Olimpiadi Tokyo: Daniele Garozzo non concede il bis. Cheung vince la finale, il siciliano è argento (Di lunedì 26 luglio 2021) Si interrompe proprio all’ultimo atto il cammino verso il bis olimpico di Daniele Garozzo. Il fiorettista di Acireale non riesce a ripetere il trionfo di Rio 2016 e conquista la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo. In finale a vincere è il portacolori di Hong Kong, Cheung Ka Long, che ha superato l’azzurro con il punteggio di 15-11. Una giornata trionfale per Cheung, che regala il primo storico oro alla sua nazione nella Scherma. L’asiatico è stato il giustiziere degli italiani, visto che agli ottavi aveva ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Si interrompe proprio all’ultimo atto il cammino verso il bis olimpico di. Il fiorettista di Acireale non riesce a ripetere il trionfo di Rio 2016 e conquista la medaglia d’alledi. Inre è il portacolori di Hong Kong,Ka Long, che ha superato l’azzurro con il punteggio di 15-11. Una giornata trionfale per, che regala il primo storico oro alla sua nazione nella. L’asiatico è stato il giustiziere degli italiani, visto che agli ottavi aveva ...

Advertising

repubblica : ?? Scherma, Daniele Garozzo in finale nel fioretto - TeresaBellanova : Bravissimi Vito dell'Aquila e Luigi Samele, i primi atleti azzurri a vincere la medaglia d'oro e d'argento alle oli… - UffiziGalleries : Prima medaglia d'oro per @ItaliaTeam_it ?? a #Tokyo2020 Celebriamo l'impresa di Vito Dell'Aquila campione di… - andreastoolbox : Olimpiadi, scherma: Garozzo argento nel fioretto individuale a Tokyo 2020 | Sky Sport - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 SCHERMA, FIORETTO MASCHILE: GAROZZO MEDAGLIA D'ARGENTO IN FINALE TRIONFA CHEUNG #SkySport #Tokyo2020 #Ga… -