Samantha come Eluana: “Il letto è la sua prigione, lasciatela andare via” (Di lunedì 26 luglio 2021) Parlano i genitori della giovane di Feltre: "Samy è entrata in ospedale per una frattura, ne è uscita come un vegetale. Non avrebbe voluto vivere così. Sospendete l'alimentazione forzata" Leggi su repubblica (Di lunedì 26 luglio 2021) Parlano i genitori della giovane di Feltre: "Samy è entrata in ospedale per una frattura, ne è uscitaun vegetale. Non avrebbe voluto vivere così. Sospendete l'alimentazione forzata"

Advertising

hemmjmpless : RT @givemethelaurea: Samantha come sempre sei la vita - Amigdalaintesta : RT @givemethelaurea: Samantha come sempre sei la vita - RosannaVaroli : Samantha come Eluana: “Il letto è la sua prigione, lasciatela andare via” - mn_deluca : #eutanasia #finevita Samantha come Eluana: “Il letto è la sua prigione, lasciatela andare via” - chiaraavermi : RT @givemethelaurea: Samantha come sempre sei la vita -