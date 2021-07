Ragazzo milanese di 15 anni in vacanza a Panarea muore annegato davanti ai geniori dopo un tuffo (Di lunedì 26 luglio 2021) Un Ragazzo milanese di 15 anni è morto in mare a Panarea nelle Eolie. I genitori che sull'isola hanno una villa, (sono originari di Milano ma vivono in Svizzera) avevano noleggiato un natante. Vicino ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 luglio 2021) Undi 15è morto in mare anelle Eolie. I genitori che sull'isola hanno una villa, (sono originari di Milano ma vivono in Svizzera) avevano noleggiato un natante. Vicino ...

