Morto a Roma lo ' chef dei poveri'

(Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - E'Dino Impagliazzo, noto anche come 'lodei'. Sfamava oltre 300 persone ogni giorno tra le stazioni ferroviarie della capitale assieme ai volontari che lo seguivano da anni. Personalità del mondo cattolico e sociale, era uno storico membro del Movimento dei Focolari di Chiara Lubich e della Comunità di Sant'Egidio. Era nato all'Isola de La Maddalena 91 anni fa, ma viveva ada una vita. Tornava nella sua isola ogni estate per rincontrare gli amici di sempre e dedicarsi alla pesca. Nel 2020, era stato insignito dell'Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana da ...

Spread the love Sfamava oltre 300 persone ogni giorno tra le stazioni ferroviarie della Capitale. Personalità nel mondo cattolico e sociale, era uno storico membro del Movimento dei Focolari e della ...all'età di 91 anni Dino Impagliazzo, noto anche come lo chef dei poveri . Sfamava oltre 300 persone ogni giorno tra le stazioni ferroviarie della capitale, assieme ai volontari che lo ...