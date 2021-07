Migranti: Oim, almeno 57 morti in naufragio al largo Libia (Di lunedì 26 luglio 2021) almeno 57 persone, tra cui 20 donne e due bambini, sono morte in un naufragio al largo della Libia. Lo riferisce l'Organizzazione internazionale delle migrazioni. "Un'altra tragedia. Con questo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021)57 persone, tra cui 20 donne e due bambini, sono morte in unaldella. Lo riferisce l'Organizzazione internazionale delle migrazioni. "Un'altra tragedia. Con questo ...

