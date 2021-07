Loongson 3A5000 è la prima CPU tutta cinese | set di istruzioni compresi!HDblog it

Advertising

Un processore cinese che è completamente cinese.è un quad - core che non si basa su licenze straniere: il suo set di istruzioni è stato realizzato interamente da zero, in Cina.è un processore quad - core con clock ...Il processore(LS3A5000) è un quad - core a 64 - bit con core GS464V capace di raggiungere frequenze di picco di 2,3 - 2,5GHz con litografia a 12nm. Ha due controller di memoria DDR4 -...Loongson è un nome che a molti di voi probabilmente non dirà nulla, tuttavia questa azienda si impegna da tempo a realizzare processori completamente concepiti in Cina, cercando di rimanere indipenden ...La Cina ha i suoi processori per PC (notebook e desktop) e server: Loongson LS3A5000 e LS3C5000L non impiegano licenze straniere e quindi non sono soggetti al rischio di bando americano.