L’indiscrezione | Stepinski-Cremonese | contatti Le ultime su Di Carmine

(Di lunedì 26 luglio 2021) Mariuszè reduce da una stagione non buona con il Lecce, è tornato a Verona ma quasi sicuramente lascerà l’Hellas. Ci sono due proposte dall’estero, ma alla fine potrebbe esserci un’altra opportunità in Serie B, laha bussato e vedremo se ci saranno altri sviluppi. Quanto a Di(in scadenza) vorrebbe la Serie A ma non ci sono trattative, quindi la Reggina resta l’opzione più concreta nel caso in cui dovesse accettare una proposta dalla B. Foto: Sito Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.