Giustizia: apertura P.Chigi su no stop a processi mafia, Conte e M5S in attesa testo (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - apertura di Palazzo Chigi e dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia a una garanzia rafforzata per i reati di mafia, lasciandoli fuori dalla gabbia dell'improcedibilità, una delle richieste avanzate dal M5S -leggi Giuseppe Conte- sulla riforma del processo penale. A quanto apprende l'Adnkronos, i vertici del Movimento sarebbero in queste ore in attesa del testo, "perché la richiesta è stata accolta ma prima di dire che l'accordo è stato raggiunto è necessario vedere la modifica", spiegano fonti autorevoli. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) -di Palazzoe dalla ministra dellaMarta Cartabia a una garanzia rafforzata per i reati di, lasciandoli fuori dalla gabbia dell'improcedibilità, una delle richieste avanzate dal M5S -leggi Giuseppe- sulla riforma del processo penale. A quanto apprende l'Adnkronos, i vertici del Movimento sarebbero in queste ore indel, "perché la richiesta è stata accolta ma prima di dire che l'accordo è stato raggiunto è necessario vedere la modifica", spiegano fonti autorevoli.

Advertising

TV7Benevento : Giustizia: apertura P.Chigi su no stop a processi mafia, Conte e M5S in attesa testo... - Galvanor : MA QUALE APERTURA! PIANTATELA! QUESTA #SCHIFORMACARTABIA NON S'HA DA FARE! DELINQUENTI! ?????????????????? #????????????????!… - cera1volta : RT @francofontana43: Andava curato, invece è stato ammazzato “Giustizia per Youns” La rabbia degli italiani stranieri a Voghera L’apertura… - linobor : RT @francofontana43: Andava curato, invece è stato ammazzato “Giustizia per Youns” La rabbia degli italiani stranieri a Voghera L’apertura… - andy_reds : RT @francofontana43: Andava curato, invece è stato ammazzato “Giustizia per Youns” La rabbia degli italiani stranieri a Voghera L’apertura… -