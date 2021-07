Giornata decisiva per il Chievo: attesa per la decisione del CONI (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di verdetti e decisioni. Nella Giornata odierna, infatti, è prevista la decisione del CONI sulle sei società bocciate dalla FIGC nell’ultimo Consiglio federale per le iscrizioni ai campionati. In attesa del giudizio ci sono il Chievo Verona per la B, più Carpi, Casertana, Sambenedettese, Novara e Paganese in Serie C. Il futuro di queste squadre verrà deciso oggi dal Collegio di Garanzia del CONI, il quale esaminerà i rispettivi ricorsi. Nella Giornata di domani, infine, ci sarà un ulteriore Consiglio federale per delineare tutti gli organigrammi dei campionati ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di verdetti e decisioni. Nellaodierna, infatti, è prevista ladelsulle sei società bocciate dalla FIGC nell’ultimo Consiglio federale per le iscrizioni ai campionati. Indel giudizio ci sono ilVerona per la B, più Carpi, Casertana, Sambenedettese, Novara e Paganese in Serie C. Il futuro di queste squadre verrà deciso oggi dal Collegio di Garanzia del, il quale esaminerà i rispettivi ricorsi. Nelladi domani, infine, ci sarà un ulteriore Consiglio federale per delineare tutti gli organigrammi dei campionati ...

