Galli | la validità del green pass di 9 mesi è una grossolana sciocchezza

(Di lunedì 26 luglio 2021) "Questa cosa dei noveè una. Perchè nessuno assolutamente sa se questo è un dato reale oppure no. Se è un discorso per cui si dicesse si prende tempo, poi si vedrà, mi...

Advertising

fanpage : 'È una grossolana sciocchezza' Massimo Galli duro nei confronti della validità del green pass. - Agenparl : AGORA’ ESTATE (RAI3)/Galli: La validità del green pass di nove mesi è una grossolana sciocchezza - -

Ultime Notizie dalla rete : Galli validità

Gazzetta del Sud

Così Massimo, direttore del reparto Malattie infettive all'Ospedale Sacco di Milano, ospite ad Agorà Estate su Rai3, sulladel green pass. "L'aumento dei contagi è in atto. Anche a ...Da qui a non vaccinarsi o a non considerare il Green Pass una garanzia ma un'oppressione ce ne passa" , ha ribadito Massimo. E sulladel Green Pass ha chiarito: "Questa cosa dei nove ...