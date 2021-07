Covid, 76 nuovi casi in Cina in 24 ore: livello più alto da gennaio (Di lunedì 26 luglio 2021) La Cina ha registrato domenica 76 nuovi casi di Covid - 19, il livello più alto da gennaio, di cui 36 importati. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale nei suoi aggiornamenti quotidiani. Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 luglio 2021) Laha registrato domenica 76di- 19, ilpiùda, di cui 36 importati. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale nei suoi aggiornamenti quotidiani.

