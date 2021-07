“Controcorrente”, il nuovo programma di approfondimento di Mediaset (Di lunedì 26 luglio 2021) Da lunedì 26 luglio andrà in onda in prima serata il nuovo programma di approfondimento giornalistico targato Videonews, “Controcorrente”. Conduce Veronica Gentili che, in apertura, intervista il Ministro della Salute Roberto Speranza. Tra gli ospiti anche: Alessandro Sallusti, Maria Giovanna Maglie, Vittorio Sgarbi, Red Ronnie, il prof. Massimo Galli, Fabrizio Pregliasco, Stefania Salmaso, Antonio Maria Rinaldi, Valentina Petrini e Antonio Caprarica. Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi su Facebook, Instagram e Twitter! Immagine di copertina: tvblog.it CHIARA COZZI L'articolo proviene da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Da lunedì 26 luglio andrà in onda in prima serata ildigiornalistico targato Videonews, “”. Conduce Veronica Gentili che, in apertura, intervista il Ministro della Salute Roberto Speranza. Tra gli ospiti anche: Alessandro Sallusti, Maria Giovanna Maglie, Vittorio Sgarbi, Red Ronnie, il prof. Massimo Galli, Fabrizio Pregliasco, Stefania Salmaso, Antonio Maria Rinaldi, Valentina Petrini e Antonio Caprarica. Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi su Facebook, Instagram e Twitter! Immagine di copertina: tvblog.it CHIARA COZZI L'articolo proviene da ...

