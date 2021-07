Chiusura ponte sr445, protestano i cittadini (Di lunedì 26 luglio 2021) Questa mattina i residenti casolini e garfagnini che hanno voluto assistere all'inizio dei lavori della Chiusura del ponte sull'Aulella della SR 445 Garfagnana, si sono trovati davanti a una totale ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di lunedì 26 luglio 2021) Questa mattina i residenti casolini e garfagnini che hanno voluto assistere all'inizio dei lavori delladelsull'Aulella della SR 445 Garfagnana, si sono trovati davanti a una totale ...

Advertising

lemonmeringue_ : Il mio tatuaggio rappresenta la luna calante, fase del giorno in cui sono nata: rinascita, riconciliazione, chiusur… - in_appennino : RT muoversintoscan '?? A #Firenze fino oggi #24luglio lavori in viale Corsica. Senso unico da via Circondaria a via… - muoversintoscan : ?? A #Firenze fino oggi #24luglio lavori in viale Corsica. Senso unico da via Circondaria a via del Massaio. Previst… - muoversintoscan : ?? A #Firenze fino a domani #24luglio lavori in viale Corsica. Senso unico da via Circondaria a via del Massaio. Pre… - in_appennino : RT muoversintoscan '?? A #Firenze fino al #24luglio lavori in viale Corsica. Senso unico da via Circondaria a via de… -