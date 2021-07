Calciomercato Brescia: Inzaghi attende acquisti di esperienza (Di lunedì 26 luglio 2021) Brescia - Al di là della sgradita sconfitta nell'amichevole con il Renate (1 - 2), il Brescia ha terminato il ritiro di Darfo ed è pronto a concentrarsi sul programma di lavoro che verrà portato ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 26 luglio 2021)- Al di là della sgradita sconfitta nell'amichevole con il Renate (1 - 2), ilha terminato il ritiro di Darfo ed è pronto a concentrarsi sul programma di lavoro che verrà portato ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Brescia Calciomercato Brescia: Inzaghi attende acquisti di esperienza Brescia - Al di là della sgradita sconfitta nell'amichevole con il Renate (1 - 2), il Brescia ha terminato il ritiro di Darfo ed è pronto a concentrarsi sul programma di lavoro che verrà portato avanti nella consueta sede operativa di Torbole con le idee piuttosto chiare. In questo ...

Calciomercato Brescia: Inzaghi attende acquisti di esperienza Terminato il ritiro a Darfo, è il momento di tirare le somme. Il club è alla ricerca dei giocatori necessari per completare al meglio il gruppo ...

