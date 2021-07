Calcio | Atalanta | amichevole con il Pordenone aperta a 1000 spettatori

(Di lunedì 26 luglio 2021) Bergamo, 26 lug. - (Adnkronos) - "In occasione dell', in programma sabato 31 luglio al Gewiss Stadium, la Società informa che sarà consentito l'accesso a 1.000 tifosi come da normative vigenti". Così il club orobico con un comunicato pubblicato sul proprio sito. "La partita è in programma con inizio alle 16.30. Le modalità di acquisto dei tagliandi saranno rese note a breve", aggiunge l'nella nota.

Advertising

sportface2016 : #Atalanta, test col Pordenone aperto ai tifosi - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Il commiato di Ruggeri: 'Grazie Bergamo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Il commiato di Ruggeri: 'Grazie Bergamo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Il commiato di Ruggeri: 'Grazie Bergamo' - napolimagazine : ATALANTA - Il commiato di Ruggeri: 'Grazie Bergamo' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Atalanta

Calcio Atalanta

Con il fischio d'inizio del massimo campionato italiano di, partirà ufficialmente anche il ... Cercheranno di inserirsi nella lotta scudetto anche Milan eche saranno le uniche due ...... piano B del Manchester United - se non riuscirà a chiudere con Varane dal Real Madrid per 60 milioni - e del Tottenham se saltasse (ma non salterà) Romero dell'. Questo contenuto è riservato ...Dazn si è aggiudicata i diritti del campionato di Serie A in partnership con Tim, dal 21 agosto si parte “Agcom ha adottato un atto di indirizzo con la duplice finalità di evitare fenomeni di congesti ...A fronte di 8.606 tamponi effettuati, sono 177 i nuovi positivi (2%) al coronavirus in Lombardia Come ogni sera arriva puntuale il report della Regione sui nuovi casi di coronavirus di questo lunedì 2 ...