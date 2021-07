Anche Cacciari e Agamben sono due fascisti no vax? (Di lunedì 26 luglio 2021) In mezzo a tutta questa caccia a chi non si allinea al pensiero unico del green pass, è forse il caso di leggere il ragionamento di due intellettuali come Massimo Cacciari e Giorgio Agamben. “La discriminazione di una categoria di persone, che diventano automaticamente cittadini di serie B è di per sé un fatto gravissimo, conseguenze possono essere drammatiche per la vita democratica. Lo si sta affrontando, con il cosiddetto green pass, con inconsapevole leggerezza. Ogni regime dispotico ha sempre operato attraverso pratiche di discriminazione, all’inizio magari contenute e poi dilaganti. Non a caso in Cina dichiarano di voler continuare ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 26 luglio 2021) In mezzo a tutta questa caccia a chi non si allinea al pensiero unico del green pass, è forse il caso di leggere il ragionamento di due intellettuali come Massimoe Giorgio. “La discriminazione di una categoria di persone, che diventano automaticamente cittadini di serie B è di per sé un fatto gravissimo, conseguenze posessere drammatiche per la vita democratica. Lo si sta affrontando, con il cosiddetto green pass, con inconsapevole leggerezza. Ogni regime dispotico ha sempre operato attraverso pratiche di discriminazione, all’inizio magari contenute e poi dilaganti. Non a caso in Cina dichiarano di voler continuare ...

