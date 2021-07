Albano | il figlio Bido nella bufera | “Devi dire grazie a tuo padre e a Romina no a tua madre”

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 26 luglio 2021)e Loredana Lecciso continuano ad essere al centro del gossip. Di recente hanno dichiarato di essersi riscoperti più innamorati che mai e la loro famiglia composta dai loro due figli, Jasmine e, è una forza per tutti e quattro. Anche Jasmine ci ha tenuto a sottolineare che i suoi genitori sono molto presentisua vita, sempre pronti a infonderle forza e sicurezza nelle sue scelte in campo professionale. L’anno scorso, infatti, la primogenita die Loredana ha partecipato in giuria con ilnel programma “The Voice Senior” ed è stata felicissima di ...