Al Bano Carrisi torna alla carica in amore: “O Vita mia..” – VIDEO (Di lunedì 26 luglio 2021) Un momento significativo vede come assoluto protagonista Al Bano. Ma avviene anche dell’altro in questo particolare istante per il cantante. Sul profilo ufficiale Instagram del cantante pugliese trova pubblicazione un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 26 luglio 2021) Un momento significativo vede come assoluto protagonista Al. Ma avviene anche dell’altro in questo particolare istante per il cantante. Sul profilo ufficiale Instagram del cantante pugliese trova pubblicazione un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

lovenuggets_ : RT @murdervstories: Ylenia Carrisi. Nota per essere/essere stata la figlia primogenita di Al Bano e Romina. Mentre frequentava il corso d… - m1santrop1a : RT @murdervstories: Ylenia Carrisi. Nota per essere/essere stata la figlia primogenita di Al Bano e Romina. Mentre frequentava il corso d… - avstenide : RT @murdervstories: Ylenia Carrisi. Nota per essere/essere stata la figlia primogenita di Al Bano e Romina. Mentre frequentava il corso d… - SabryFreak17 : RT @murdervstories: Ylenia Carrisi. Nota per essere/essere stata la figlia primogenita di Al Bano e Romina. Mentre frequentava il corso d… - bIessedperseus : RT @murdervstories: Ylenia Carrisi. Nota per essere/essere stata la figlia primogenita di Al Bano e Romina. Mentre frequentava il corso d… -