Troppi stranieri nel calcio italiano? Ora lo dicono (anche) le statistiche (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug – L’Italia – per lo meno quella calcistica – è tornata. L’entusiasmante cammino di Euro 2021 può essere il giusto innesco per far ripartire definitivamente il sistema aiutandolo a tornare sui livelli a cui gli anni ‘80 e ‘90 ci avevano abituato. Si suol dire però che una rondine non faccia primavera. Le qualità e le caratteristiche su cui si basa il gruppo azzurro sono infatti elementi sì necessari, ma non sufficienti. Per avviare un virtuoso progetto di ampio respiro – che coinvolga le società tanto quanto la Nazionale – si devono giocoforza prima risolvere le storture strutturali del sistema pallonaro. A partire dalla (eccessiva) presenza di giocatori ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug – L’Italia – per lo meno quella calcistica – è tornata. L’entusiasmante cammino di Euro 2021 può essere il giusto innesco per far ripartire definitivamente il sistema aiutandolo a tornare sui livelli a cui gli anni ‘80 e ‘90 ci avevano abituato. Si suol dire però che una rondine non faccia primavera. Le qualità e le caratteristiche su cui si basa il gruppo azzurro sono infatti elementi sì necessari, ma non sufficienti. Per avviare un virtuoso progetto di ampio respiro – che coinvolga le società tanto quanto la Nazionale – si devono giocoforza prima risolvere le storture strutturali del sistema pallonaro. A partire dalla (eccessiva) presenza di giocatori ...

