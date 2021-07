Traffico Roma del 25-07-2021 ore 09:30 (Di domenica 25 luglio 2021) Luceverde Roma Buongiorno e buona domenica dalla redazione Traffico regolare sulle Grande Raccordo Anulare sulle principali vie di comunicazione della capitale agli autotrasportatori ricordiamo il consueto divieto di transito domenicale per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutte le strade extraurbane dalle 7 alle 22 lavori notturni sulla Flaminia fino a metà settembre provocano la chiusura del tratto tra primaporta è l’uscita Sacrofanese Malborghetto verso Castelnuovo di Porto ogni notte dalle 22 alle 6 del mattino successivo interventi di manutenzione su via del Tritone da lunedì 19 luglio fino al termine delle opere di riqualificazione ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno e buona domenica dalla redazioneregolare sulle Grande Raccordo Anulare sulle principali vie di comunicazione della capitale agli autotrasportatori ricordiamo il consueto divieto di transito domenicale per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutte le strade extraurbane dalle 7 alle 22 lavori notturni sulla Flaminia fino a metà settembre provocano la chiusura del tratto tra primaporta è l’uscita Sacrofanese Malborghetto verso Castelnuovo di Porto ogni notte dalle 22 alle 6 del mattino successivo interventi di manutenzione su via del Tritone da lunedì 19 luglio fino al termine delle opere di riqualificazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Viabilità in Trentino di domenica 25 luglio: le strade chiuse ... poi regolare; Treno Italo 8953 (Trento 7.14 - Roma 11.35): soppresso da Bolzano a Verona, poi regolare da Verona; Treno FA8507 (Trento 7.41 - Roma 12.10): soppresso da Bolzano a Verona, poi regolare ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25 - 07 - 2021 ore 07:30 IL RALLY DI ROMA CAPITALE OGGI DOMENICA 25 LUGLIO TERZA E ULTIMA GIORNATA DI GARA. PER CONSENTIRE ... IL RIENTRO A FIUGGI E' PREVISTO NEL POMERIGGIO, CON POSSIBILI RIPERCUSSIO SUL TRAFFICO IN TRANSITO ...

Traffico Roma del 24-07-2021 ore 19:30

"Le donne sono vittime privilegiate...". L'inferno nel suk della vergogna Scene di degrado a due passi dalla Piramide Cestia e dall'ingresso della metro, dove ogni giorno decine di abusivi si ritrovano per vendere merce di dubbia provenienza e consumare alcol

"Riapriamo alle auto il ponte di Tiberio" "Riapriamo al traffico il Ponte di Tiberio finché non si realizza un ponte alternativo, sul quale l’amministrazione tace". La ’proposta choc’ è di Gioenzo Renzi (FdI). "La rivoluzione nella viabilità ...

