Tokyo 2020, taekwondo 80 kg: data, orario, tv e streaming con Simone Alessio (Di lunedì 26 luglio 2021) Oggi va in scena la prima sfida del tabellone 80 kg maschile di taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia è in gara con Simone Alessio, che al primo turno affronterà il brasiliano Icaro Miguel Martins Soares, con l’obiettivo di andare avanti nel tabellone. L’Italia è già andata a medaglia nel taekwondo in questa rassegna, centrando l’oro con Vito Dell’Aquila nella categoria 58 kg. L’incontro è in programma alle ore 3 italiane di lunedì 26 luglio. SEGUI L’INCONTRO IN DIRETTA IL PROGRAMMA DEL 26 LUGLIO REGOLAMENTO taekwondo PROGRAMMA ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Oggi va in scena la prima sfida del tabellone 80 kg maschile dialle Olimpiadi di. L’Italia è in gara con, che al primo turno affronterà il brasiliano Icaro Miguel Martins Soares, con l’obiettivo di andare avanti nel tabellone. L’Italia è già ana medaglia nelin questa rassegna, centrando l’oro con Vito Dell’Aquila nella categoria 58 kg. L’incontro è in programma alle ore 3 italiane di lunedì 26 luglio. SEGUI L’INCONTRO IN DIRETTA IL PROGRAMMA DEL 26 LUGLIO REGOLAMENTOPROGRAMMA ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - zazoomblog : LIVE – Sonego-Basilashvili tennis Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Basilashvili #tennis #Tokyo - infoitsport : Tokyo 2020, i nuotatori Usa contro il vaccino: «Curiamo tanto il corpo, perché rischiare?» - ilNapolista -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Olimpiadi Tokyo 2020, gli azzurri che inseguono una medaglia il 26 luglio L'appetito vien mangiando e così l' Italia proverà ad arricchire il proprio medagliere nelle Olimpiadi di Tokyo 2020 anche lunedì 26 luglio , giorno in cui tra l'altro ci sarà l'esordio in vasca di Federica Pellegrini , impegnata nelle batterie dei 200 metri stile libero. Gli azzurri a caccia di gloria ...

Federica Pellegrini: tutti gli amori della campionessa azzurra del nuoto L'ultima grande conquista di Federica Pellegrini è la qualificazione alla sua quinta Olimpiade , quella di Tokyo 2020. Federica Pellegrini, da campionessa olimpionica a personaggio televisivo Oltre a ...

Tokyo 2020, il programma di lunedì 26 luglio: orari e italiani in gara Tuttosport LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 26 luglio, Bacosi e Alessio le punte azzurre, Basile e Cassandro per stupire SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 26 LUGLIO - MEDAGLIERE - AZZURRI IN GARA OGGI Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno ...

Olimpiadi Tokyo 2020, nuoto LIVE: tutto sulle batterie di oggi Il nuoto in corsia debutta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con le prime batterie: appuntamento a partire dalle 12. Nell’attesa delle prime finali e dei grandi nomi, l’Italia debutta con le primissime bat ...

L'appetito vien mangiando e così l' Italia proverà ad arricchire il proprio medagliere nelle Olimpiadi dianche lunedì 26 luglio , giorno in cui tra l'altro ci sarà l'esordio in vasca di Federica Pellegrini , impegnata nelle batterie dei 200 metri stile libero. Gli azzurri a caccia di gloria ...L'ultima grande conquista di Federica Pellegrini è la qualificazione alla sua quinta Olimpiade , quella di. Federica Pellegrini, da campionessa olimpionica a personaggio televisivo Oltre a ...SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 26 LUGLIO - MEDAGLIERE - AZZURRI IN GARA OGGI Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno ...Il nuoto in corsia debutta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con le prime batterie: appuntamento a partire dalle 12. Nell’attesa delle prime finali e dei grandi nomi, l’Italia debutta con le primissime bat ...