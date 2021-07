Tokyo 2020, paura per un atleta: carriera finita dopo la caduta (Di domenica 25 luglio 2021) Grande paura a Tokyo 2020 per il due volte campione olimpico di Londra 2012 e Rio 2016. L’atleta manca la presa e cade rovinosamente. Addio alla sua carriera sportiva. Kohei Uchimura (Getty Images)Era una medaglia d’oro certa a Tokyo 2020, ma il campione della ginnastica artistica ha dovuto dire addio non solo ai giochi olimpici, ma alla sua carriera sportiva. L’atleta, durante un esercizio che ha fatto centinaia di volte, ha mancato la presa alla sbarra. Per lui non c’è stato nulla da fare. Una brutta e rovinosa ... Leggi su chenews (Di domenica 25 luglio 2021) Grandeper il due volte campione olimpico di Londra 2012 e Rio 2016. L’manca la presa e cade rovinosamente. Addio alla suasportiva. Kohei Uchimura (Getty Images)Era una medaglia d’oro certa a, ma il campione della ginnastica artistica ha dovuto dire addio non solo ai giochi olimpici, ma alla suasportiva. L’, durante un esercizio che ha fatto centinaia di volte, ha mancato la presa alla sbarra. Per lui non c’è stato nulla da fare. Una brutta e rovinosa ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Ciclismo: Elisa Longo Borghini di BRONZO nella prova in linea Terza medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Elisa Longo Borghini è bronzo nella prova su strada in linea di ciclismo femminile. L'azzurra chiude al terzo posto alle spalle dell'austriaca Anna Kiesenhofer che vince a sorpresa la ...

Tokyo 2020, Mattia Camboni vola nel windsurf a pari punti col terzo dopo le prime tre prove ... 1,76 metri di altezza per 71 chili di peso, grazie a un 2° e a due 4° posti è quarto in classifica generale a pari punti con il terzo a conclusione della sua prima giornata all'Olimpiade di Tokyo. ...

Tokyo 2020, il programma di domenica 25 luglio - Sportmediaset Sport Mediaset Quale anime ha il più bel primo episodio? La community elegge la migliore introduzione E per voi qual è il miglior primo episodio? Nel frattempo, ecco i disegni di alcuni mangaka per le Olimpiadi di Tokyo 2020. I Giochi Olimpici sono stati aperti da Tomorrow's Leaves, un anime olimpico.

Italiani in gara Olimpiadi Tokyo 2020/ Gli azzurri protagonisti: le gare (24 luglio) Proseguendo nel programma odierno per le Olimpiadi di Tokyo 2020 vediamo che saranno ancora tanti gli italiani in gara oggi. ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020: SPAZIO ANCHE PER FOGNINI E ...

