Ponza | la notte “brava” dell’influencer ‘Er Brasiliano’ | infastidisce i passanti | poi sferra un pugno ai Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 luglio 2021) E’ l’influencer romano noto come “Er Brasiliano” l’uomo di 42 anni che ha creato scompiglio aella otte tra venerdi e sabato. L’uomo, in località Banchina Nuova, ha iniziato ripetutamente ad infastidire le numerose persone presenti con atteggiamenti provocatori cercando altresì di danneggiare alcune autovetture parcheggiate in quella zona. A quel punto i proprietari ed altri residenti hanno richiesto l’intervento deicontattando telefonicamente il 112. Follia a, prima danneggia le auto in sosta poiunaiMa fermarlo non è stato semplice. Il ...