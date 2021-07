Ponte dei Diavoli, per Cammarota: “L’Art Bonus? Una buffonata!” (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Un privato attende un mecenate, non un ente pubblico che ha il dovere di salvaguardare la sua storia. Basterebbe evitare gli sprechi per sistemare il nostro Ponte dei Diavoli, invece, di attendere la ‘manna dal cielo’”. Così Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza e candidato sindaco de “La Nostra Libertà” che annuncia una mozione durante la seduta del Consiglio comunale di domani mattina. “Fino ad ora sono state messe in piedi operazioni spot che non hanno alcuna credibilità e alcun fondamento, se non quello di proseguire la triste agonia di un simbolo della nostra città, della ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Un privato attende un mecenate, non un ente pubblico che ha il dovere di salvaguardare la sua storia. Basterebbe evitare gli sprechi per sistemare il nostrodei, invece, di attendere la ‘manna dal cielo’”. Così Antonio, presidente della commissione trasparenza e candidato sindaco de “La Nostra Libertà” che annuncia una mozione durante la seduta del Consiglio comunale di domani mattina. “Fino ad ora sono state messe in piedi operazioni spot che non hanno alcuna credibilità e alcun fondamento, se non quello di proseguire la triste agonia di un simbolo della nostra città, della ...

