Olimpiadi, ciclismo: bronzo per Elisa Longo Borghini nella prova in linea (Di domenica 25 luglio 2021) Lo sport italiano torna a festeggiare una medaglia in questa domenica olimpica. A Tokyo 2020, infatti, Elisa Longo Borghini ha vinto l'alloro di bronzo nella prova in linea di ciclismo su strada. Una prestazione eccezionale della ciclista italiana che ha contribuito a rimpinguare il medagliere azzurro in questa manifestazione nipponica. Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto: Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

